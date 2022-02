Homem é preso com 2,5 toneladas de pescado em período de defeso na orla de Manaus

Conforme informações da equipe policial ambiental, os militares constataram a existência de uma carga com aproximadamente 2 mil de pescado da espécie pirarucu na forma de mantas secas e 500 quilos do tipo pacu, que conforme apurado junto ao responsável pela embarcação, seria destinado à venda em Manaus.

Manaus/AM - Um homem foi preso com 2,5 toneladas de pescado de espécies com a pesca proibida nesta quinta-feira (10) na orla de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.