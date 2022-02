Fogueteiros são presos após comemoração do CV em Manaus

Um balanço com as prisões deve ser divulgado nesta sexta-feira (11).

Na noite desta quinta-feira (10), casos dessa natureza foram apresentados de imediato no 1º, 6º, 14º e 19º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) da capital. Uma equipe do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT) e uma equipe da CORE - PCAM, em ação conjunta com policiais do Departamento de Operações Áereas (DIOA), flagrou três indivíduos na Avenida Djalma Batista com foguetes.

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) afirma que tomou conhecimento das queimas de fogos em Manaus e agiu para combater o ato criminoso. A Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Detran, de forma integrada, estão nas ruas para coibir as ações. Logo após o ocorrido, a SSP-AM registrou diversas ocorrências sendo apresentadas em quatro delegacias que funcionam como Centrais de Flagrante em Manaus. Armas e foguetes foram apreendidos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.