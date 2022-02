Homem é preso em táxi com 10kg de drogas em Manaus

Manaus/AM - Policiais militares do Força Tática, prenderam em flagrante por volta de meio dia desta quinta-feira (10/02), um homem de 37 anos, flagrado com aproximadamente 10 quilos de entorpecentes. A ação ocorreu durante uma abordagem padrão de rotina no bairro Compensa, zona oeste da cidade.



De acordo com o relato da equipe militar do Força Tática, no patrulhamento realizado na avenida Brasil, bairro Compensa, por volta das 12h desta quinta-feira, observaram um veículo do tipo táxi, estacionado de maneira suspeita na via e procederam a uma abordagem padrão. O veículo modelo Renault Logan, cor branca e placas OAJ-1511, era ocupado por um homem de 37 anos, com o qual após a revista e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.



Entretanto, após a revista no interior do veículo, os militares encontraram um saco de fibra com forte odor semelhante a substâncias entorpecentes e quando verificaram, constataram se tratar de 10 tabletes de entorpecentes, pesando aproximadamente 10 quilos.



Questionado sobre a existência do material ilícito, o indivíduo se limitou a informar que havia sido acionado apenas para realizar o transporte do material de um local, que não soube precisar na zona sul, para a zona oeste, sem dar mais detalhes de quem havia enviado e quem seria o recebedor onde ele foi abordado. O suspeito chegou a comentar ainda que ao ir buscar a encomenda com o desconhecido na zona sul, este havia comentado que estaria retirando drogas e armas de lá por conta da ocupação das forças policiais naquela localidade.



Em razão do flagrante, o homem e todo o ilícito apreendido, foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia Militar (DIP) para os procedimentos devidos.