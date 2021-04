Homem é preso com 2,5 kg de drogas após denúncia anônima em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 39 anos foi preso, nesta terça-feira (13), com 2,5 quilos de drogas, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus.

De acordo com a Polícia, uma denúncia anônima informou que o suspeito estaria transportando, do bairro Novo Israel para o Coroado, zona leste da cidade, um tablete de maconha do tipo skunk e outro de cocaína, além de nove tabletes pequenos de cocaína, totalizando cerca de 2,5 quilos de drogas.

“Fomos ao local delatado e realizamos campana. Avistamos um indivíduo, com as mesmas características repassadas na denúncia, conduzindo uma motocicleta, ocasião em que realizamos a abordagem. Com ele, aprendemos os entorpecentes”, disse o delegado, Ricardo Cunha.

O homem foi preso por tráfico de drogas e encaminhado ao 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.