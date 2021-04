Materiais furtados são encontrados em sucataria de Manaus

As informações foram repassadas ao 17°Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as investigações.

Diante disso, a 17ª Cicom na tarde desta quarta-feira (14), retornou ao endereço com o intuito de falar com o proprietário sobre o ocorrido, porém, ele não estava.

Após vistoria, os policiais localizaram o material em uma sucataria localizada no bairro Nova Esperança, porém, ninguém estava no local. No dia seguinte as grades foram devolvidas ao proprietário.

De acordo com a PM, o registro do furto aconteceu por volta das 20h, algumas pessoas denunciaram que infratores haviam furtado algumas peças de grades, na cor laranja. Na denúncia foi informado que o material estava na parte de trás de uma loja de materiais de construção.

