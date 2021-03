Homem é preso após ser flagrado estuprando enteada de 13 anos em Manaus

“Após o relato da adolescente, as equipes da Depca se dirigiram de imediato até o endereço informado, e lá encontraram o homem com a enteada, que confirmou a denúncia. A equipe então deu voz de prisão ao indivíduo e ambos foram conduzidos até a Depca”, comentou a delegada.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), uma adolescente de 12 anos compareceu à especializada relatando que após conversar com uma amiga, em uma rede social, essa lhe relatou que havia sido abusada sexualmente pelo padrasto naquele instante, e que continuava na companhia dele em sua residência.

