Homem é preso após roubar merenda escolar no Amazonas

Manaus/Am - Reginaldo Aguiar da Silva, 27, foi preso no município de São Sebastião do Uatumã, por roubar itens que seriam usados no preparo de merenda escolar.

O fato ocorreu na Comunidade do Cucuia II, zona rural do município. De acordo com as equipes policiais da 44ª DIP, as investigações após a polícia receber denúncias de que Reginaldo estaria incendiando uma casa e cometendo furto dos materiais, em uma instituição de ensino.

“Durante buscas, Reginaldo foi localizado e reconhecido por populares, assumindo estar sob efeito de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Na ocasião, logramos êxito em sua prisão”, disse o investigador do DIP. Reginaldo foi preso por furto e deve permanecer à disposição da Justiça.