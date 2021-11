Homem é preso após matar esposa na frente dos filhos no Amazonas

Manaus/AM - Joel Martins da Silva, de 36 anos, foi preso pelo crime de feminicídio, praticado contra a esposa dele, Elizandra Pedrosa da Silva, que tinha 28 anos. A vítima foi morta na terça-feira (23), no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Eirunepé, interior do Amazonas.

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Especializada de Polícia (DEP), a prisão de Joel foi efetuada após informações serem recebidas por meio do disque-denúncia da delegacia, relatando que ele estava escondido na casa do pai dele, no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

“Com base na denúncia, nós nos deslocamos ao endereço a fim de averiguar as informações, ocasião em que conseguimos localizar o infrator e efetuar sua prisão”, disse Gonzaga.

Ainda conforme autoridade policial, o mandado de prisão foi expedido na sexta-feira (26), pelo juiz Jean Pimentel da comarca de Eirunepé.

Procedimentos – Após passar por exame de corpo de delito, Joel foi conduzido à delegacia e responderá pelo crime de feminicídio. Ele ficará custodiado na carceragem da DEP de Eirunepé, à disposição da Justiça.