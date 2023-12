Homem é preso após ir ao trabalho da ex-mulher ameaça-la de morte de Manaus

O autor responderá por descumprimento da medida protetiva, injúria e ameaça no âmbito da violência doméstica. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, no dia 29 de maio deste ano, a vítima buscou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o autor.

