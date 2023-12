Homem é preso por tentar matar o próprio irmão em Manaus

“Representamos pela prisão preventiva do indivíduo, em razão da tentativa de homicídio contra seu irmão e, também, em virtude de ele estar ameaçando testemunhas do fato delituoso”, disse.

De acordo com o delegado Arnon Queiroz, titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a tentativa do crime ocorreu após uma discussão familiar, no dia 14 de setembro deste ano, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte.

