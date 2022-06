Homem é preso após estrangular companheiro no quarto de hotel em Manaus

Manaus/AM – Um homem foi encontrado morto dentro do quarto de um hotel na rua Lobo D' Almada, no Centro de Manaus, na manhã desta quinta-feira (16).

A vítima foi estrangulada por um outro homem que foi preso ainda dentro do estabelecimento. Ele foi contido pelo dono do hotel e por funcionários quando tentava deixar a cena do crime.

O proprietário conta que o casal se conheceu em um bar que fica ao lado do hotel e deu entrada no prédio por volta das 6h30. Cerca de 15 minutos depois, o suspeito desceu assustado e tentou sair do local.

Como há uma política interna no hotel de que os hóspedes devem sair juntos, ele barrou a saída do homem e os funcionários foram até o quarto ver se estava tudo bem.

Nesse momento, eles encontraram a vítima morta com marcas de estrangulamento. A polícia foi chamada e prendeu o homem em flagrante.

Para os funcionários do estabelecimento, o homem contou que matou para se defender, mas não deu detalhes do que teria ocorrido no interior do quarto.