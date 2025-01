Homem é preso após ataque com mortos a assentamento do MST

A Polícia Civil prendeu, neste sábado (11), um homem de 41 anos acusado de liderar um ataque a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Tremembé, São Paulo. O crime deixou 3 mortos e 5 feridos. De acordo com o delegado seccional Marcos Ricardo Parra, o suspeito foi identificado por testemunhas e vítimas hospitalizadas, já que os invasores não cobriram o rosto durante o ataque.

Segundo a polícia, o ataque foi motivado por uma disputa interna sobre a comercialização de um lote no assentamento. A tentativa inicial era de intimidação, mas houve reação dos assentados, resultando em confronto com armas brancas e de fogo. O suspeito confessou participação e está colaborando para identificar os demais envolvidos. A polícia ainda investiga se ele agia em nome próprio ou como intermediário na negociação do terreno.

O delegado destacou que o conflito não tem ligação com invasões de terra, mas sim com desentendimentos internos sobre a admissão de novos moradores no assentamento. A busca pelos comparsas do preso continua, enquanto a comunidade lamenta as perdas e espera justiça diante da tragédia.