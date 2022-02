Homem é preso após assumir boca de fumo do irmão no Amazonas

Manaus/AM - Francisco Ferreira Moraes, 24, foi pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. A prisão ocorreu na casa dele, na estrada de Novo Airão, no Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, as diligências em torno do caso iniciaram após a prisão do irmão de Francisco, Fernando Ferreira de Moraes, também por tráfico de drogas, no dia 8 de fevereiro deste ano, no bairro São José, em Manacapuru.

“Após a prisão de Fernando, nossas equipes receberam denúncias anônimas informando que seu irmão, Francisco, também estaria comercializando entorpecentes em sua residência. A partir disso, nossas equipes iniciaram as investigações e, por meio de campanas, conseguiram constatar o delito”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, foi notada uma intensa movimentação de pessoas em uma casa localizada no endereço mencionado, ocasião em que os policiais civis realizaram a abordagem.

Apreensão – Durante revista no imóvel, foram localizados 123 trouxinhas de oxi; cinco trouxinhas de cocaína; dois revólveres calibre 38, sendo um com numeração suprimida; três munições calibre 38; balança de precisão; material para confecção e embalagem das drogas; e R$ 76 em espécie.

“Também apreendemos um colete utilizado no trabalho de mototaxista, tendo em vista as inúmeras ocorrências de assaltos por criminosos se passando por mototaxistas, para que possíveis vítimas possam reconhecer o infrator”, explicou Torres.

Francisco responderá pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Ele ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.