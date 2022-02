Crianças são trancadas em quarto enquanto mãe é estuprada e morta no Amazonas

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos trancaram o casal de filhos da vítima, um menino de 2 anos e uma menina de 7 anos, em outro cômodo da casa enquanto cometiam a atrocidade. O irmão da vítima teria visto o grupo sair correndo do local e encontrou a vítima com a roupa abaixo do joelho.

Manaus/AM - Uma mulher de 30 anos morreu na madrugada deste sábado (26), após ser estuprada e asfixiada com um cobertor. O caso aconteceu no município de Envira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.