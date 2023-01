Homem é preso após agredir ex-namorada e quebrar as patas de cachorro em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso após agredir a ex-namorada, de 27 anos, e quebrar as patas de um filhote de cachorro, nesta quinta-feira (19). O suspeito não teria aceitado o término do relacionamento.

"Ela queria terminar porque ele não era de palavras, era agressivo e quando recebeu a notícia, para atingir (psicologicamente) a vítima, ele pegou o cachorrinho e começou a enforcá-lo e apertar o focinho dele para não chorar. Depois com a raiva, ele jogou o cachorro no chão, passando também a agredi-la com socos e chutes", explicou a delegada Déborah Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Ainda de acordo com a delegada, os investigadores da Especializada viram a situação do animal e decidiram fazer uma vaquinha para custear o tratamento do cachorro que estava se tremendo de dor devido às fraturas.

O suspeito foi preso e deve responder por maus-tratos aos animais, lesão corporal, violência doméstica e injúria.