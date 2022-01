Homem é morto em estacionamento de balneário em Manaus

Manaus/AM – Um homem identificado inicialmente como “Andrezinho do Areal” foi morto a tiros em um balneário na noite deste domingo (23), no ramal do Ipiranga, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

Segundo testemunhas informaram à polícia, três homens a pé entraram pela área do estacionamento balneário 'Coronel Club', onde a vítima estava bebendo, e efetuaram os disparos.

Outras duas pessoas que estavam no local acabaram sendo baleadas no tiroteio, cujo alvo era "Andrezinho". As duas pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital Platão Araújo.