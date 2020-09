Homem é morto e grávida baleada dentro de centro comercial em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado apenas como 'cabeludo', foi assassinado com mais de 4 tiros dentro da galeria popular dos Remédios, localizada no Centro de Manaus. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (25).

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, a vítima estava acompanhada de um homem e uma mulher, quando dois assassinos, que já estavam no segundo andar da galeria, se aproximaram e começaram a efetuar os disparos. Cabeludo morreu na hora com tiros no tórax; a mulher, que está grávida, também foi baleada e levada para para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma terceira vítima, que seria o companheiro da mulher gestante, conseguiu fugir mesmo ferido.

Local do homicídio- Foto: Caio Gualortte / Portal do Holanda

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local coletando informações para descobrir os autores e as motivações para o crime.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar por reconhecimento de familiares.