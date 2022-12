Homem é flagrado com meninas de 11 e 16 anos em motel de Manaus

Manaus/AM - Um homem que não foi identificado, foi flagrado no motel Cristal na tarde deste domingo (11), no bairro Cidade de Deus, zona Norte, com uma adolescente de 16 anos e uma menina de 11 anos.

De acordo com a Polícia Civil, além do homem, uma funcionária do motel também teria sido detida, suspeita de ter facilitado a entrada das menores ao local.

A menor de 16 anos teria afirmado à Polícia que conhecia o suspeito e que teria levado a menor, de 11 anos, ao local.

O suspeito e a funcionária do motel foram encaminhados à Delegacia Especializada Em Proteçao À Criança E Ao Adolescente (DEPCA), para os procedimentos cabíveis.