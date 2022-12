Mulher é executada com namorado e outro homem na AM-070 ao chegar de viagem do Pará

A mulher contou à polícia que acredita que os pistoleiros vieram do Pará na mesma embarcação que Ingrid e que o alvo deles seria a jovem. Contudo, a polícia ainda investiga a motivação do triplo homicídio.

Ele havia chegado há cerca de dois meses e nessa manhã, a moça também veio ao seu encontro. Ingrid chegou, deixou as malas e ficou na frente da casa com a tia do namorado e o companheiro dela, o mototaxista Leonardo Silva Menezes, 32.

