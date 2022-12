Drogas são apreendidas em barco no Amazonas

Imediatamente, os militares pediram apoio a outras equipes que fizeram deslocamento para o porto de atracação da embarcação, aguardando a chegada e realizando a abordagem no local de desembarque. Pouco antes, foi feito contato com o proprietário da embarcação, que deu apoio a operação.

Segundo relatos, por volta das 23h, a equipe da Força Tática foi acionada para atender uma denúncia que havia recebido via telefone celular, sobre a prática de tráfico de entorpecentes em uma embarcação, que atende às cidades de Japurá e Anamã, com destino a Tefé.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do 3º Batalhão de Policiamento (BPM), do município de Tefé, apreendeu, na noite de sexta-feira (9), seis pacotes de entorpecentes tipo Skank, numa embarcação que saiu da cidade de Japurá.

