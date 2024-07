Homem é flagrado com 4 kg de drogas no banco de carro ao tentar fugir de blitz no Centro

Manaus/AM - Lucas Gabriel Lima da Silva, 28, foi preso nesta quarta-feira (31) ao ser flagrado com quatro quilos de maconha dentro do carro, na rua Lourenço Braga, no Centro, zona sul. Segundo a polícia, o homem foi interceptado ao tentar fugir de uma blitz policial. Ele estava com a droga exposta no banco do carona, a bordo de um HB20 vermelho, em plena luz do dia.

“O cidadão avistou a operação policial e empreendeu fuga. Nesse momento, os batedores motociclistas fizeram o acompanhamento e o direcionamento abordá-lo mais à frente.

No momento da busca pessoal, foram encontrados no veículo quatro tabletes, cada um com aproximadamente um quilo de maconha”, explicou o comandante da operação, Tenente Max

Além dos entorpecentes, Lucas também tinha pequenas porções de drogas nos bolsos. Ele tentou resistir à prisão e precisou ser algemado. O acusado já tinha passagem pela polícia.

O carro utilizado por Lucas Gabriel estava em nome de outra pessoa e foi apreendido por estar com o licenciamento atrasado. O veículo foi levado para o parqueamento do Detran. O preso foi encaminhado para o 1º DIP e vai responder por tráfico de drogas