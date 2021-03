Homem é executado com quatro tiros na cabeça em beco de Manaus

Uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve na cena do crime e acompanhou o trabalho dos peritos e a remoção do corpo. A investigação em torno do caso segue para identificar o autor do homicídio.

A vítima foi achada por moradores por volta de 1h, no Beco Armando Fontes, considerada área vermelha na região. As testemunhas dormiam em casa, quando foram acordados pelo barulho dos tiros, minutos depois, acharam o corpo e acionaram a polícia.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi morto com quatro tiros na cabeça na madrugada desta segunda-feira (22), no bairro Compensa, Zona Oeste.

