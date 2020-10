Homem é encontrado morto em porta-malas de carro em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro do porta-malas de um ônibus na manhã dessa quinta-feira (1), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

O veículo vermelho está na rua Careiro Castanho, nas proximidades do Musa e foi encontrado por policiais após denúncia anônima feita na madrugada de hoje.

A vítima tem uma tatuagem no braço com o nome de Antônio Paixão, é de altura mediana, pardo e cabelos escuros. A polícia está no local e o IML estão no local neste momento, mais informações em instantes.