Homem é encontrado morto dentro da própria casa em Manaus

Manaus/AM - Franklin Rebouças, 50, foi encontrado morto na tarde deste domingo (6), dentro da própria casa, localizada na rua Manaus 2000, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia militar, vizinhos estranharam não encontrar Franklin sentado na frente de casa, como fazia todas as manhãs. Eles então ligaram para os familiares da vítima, que ao chegarem no local, bateram na porta, mas não obtiveram resposta. O local precisou ser arrombado e Franklin foi encontrado em cima da cama, sem vida.

A causa da morte ainda vai ser apurada mas a polícia já descartou a hipótese de homicídio.