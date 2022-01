Homem é encontrado morto com marcas de tiros e mãos amarradas no Amazonas

Manaus/AM- Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de tiros neste sábado (29), no Ramal do Caldeirão, na estrada de Iranduba, bem próximo a Manacapuru.



Moradores se depararam com o cadáver jogado no meio do ramal. A vítima estava trajando blusa preta e calça jeans, com as mãos amarradas e marcas de tiros pelo corpo.



A polícia foi acionada para colher informações no local. O Instituto Médico Legal (IML), removeu o corpo e encaminhou para Manaus, onde passará por exames de necropsia.