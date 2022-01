Criminosos usam programa malicioso no Instagram para hackear contas no Amazonas

Manaus/AM- A Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), divulgou um alerta neste sábado (29), sobre uma ação criminosa que utilizada redes sociais para invadir contas de usuários da plataforma Instagram.



De acordo com a polícia, muitos indivíduos estão sendo vítimas de um golpe em que suas contas no Instagram são hackeadas. O delegado Reinaldo Figueira, titular da Dercc, explica que o delito ocorre no momento em que a pessoa vê uma propaganda na rede social, e quando ela clica no link, é direcionada para um programa malicioso que é inserido no aparelho celular da vítima.



“É nesse momento em que os criminosos se aproveitam do programa e hackeiam o perfil no Instagram. A partir disso, eles fazem de tudo para tirar todas as informações pessoais da vítima para que eles tenham domínio dessa conta, além de outras redes sociais”, explica o delegado.



O titular da Dercc relata que, quando esses criminosos conseguem ter acesso ao perfil de uma pessoa, eles começam a anunciar produtos que, supostamente, estariam sendo ofertados pela vítima aos seus seguidores.



Geralmente os criminosos procuram cidadãos que possuem uma quantidade significativa de seguidores e que tenham bom reconhecimento entre amigos e familiares, pois eles se utilizam da influência social da vítima, para dar veracidade aos golpes.



A polícia orienta que, para não cair nesses golpes, a pessoa deve a partir do momento em que identificar que está sendo vítima, comunicar o seu ciclo social, como parentes e amigos, de que seu perfil foi hackeado, e tirar prints, informando que aquela conta não está mais em sua posse.



Em seguida, deve procurar a Dercc e registrar a ocorrência, localizada nas dependências da Delegacia Geral (DG), na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Ou ainda, registrar o BO pelo site da Delegacia Virtual (Devir) e anexar provas como prints, boletos falsos e outros documentos.