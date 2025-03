Homem é condenado por matar e esconder corpo da esposa debaixo de cama em Manaus

Manaus/AM- Cláudio Assis Alves Silva foi condenado a 20 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em julgamento realizado pela 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, na quarta-feira (26). O crime ocorreu em dezembro de 2014, na rua Crateus, Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

O réu, que já estava preso no Ceará por outros crimes, confessou ter estrangulado a companheira com fios elétricos e escondido o corpo embaixo de uma cama box. O corpo da vítima foi encontrado com as mãos amarradas e o fio elétrico enrolado no pescoço.

A denúncia do Ministério Público detalhou a crueldade do crime e a violência doméstica como agravantes. O crime foi descoberto após Cláudio informar a uma vizinha sobre a necessidade de se livrar do corpo. A alegação do réu para o crime foi de que a vítima teria descoberto uma traição e agredido a mulher com quem ele estava se relacionando.

O julgamento, que ocorreu por videoconferência devido à prisão de Cláudio em outro estado, teve um longo processo, com a fase de instrução concluída apenas em 2022 e recursos da defesa negados.

Os jurados seguiram a tese do Ministério Público, condenando Cláudio por homicídio qualificado (meio cruel e violência doméstica) e ocultação de cadáver. O juiz Diego Daniel Dal Bosco, que presidiu a sessão, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, expedindo mandado de prisão para execução provisória da pena, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

O caso não foi classificado como feminicídio, pois a lei que tipifica esse crime só foi promulgada em 2015, após a data do crime.