Amazonense suspeito de estuprar adolescente autista morre espancado em cela

Adriano Ferreira, de 43 anos, natural de Boca do Acre, no Amazonas, e suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos com transtorno do espectro autista (TEA) em um abrigo em Rio Branco, no Acre morreu na sexta-feira (28), após ser espancado dentro de uma cela. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC).

Segundo o Iapen, Silva foi levado ao hospital na noite de quinta-feira (27) e não resistiu aos ferimentos. Ele estava preso em uma cela de segurança, com outros detentos suspeitos de crimes semelhantes, quando foi agredido por seus colegas de cela.

Silva foi preso em flagrante na quarta-feira (26), após ser apontado por familiares da vítima como o autor do estupro contra a adolescente no abrigo para famílias afetadas pela cheia. Na ocasião, a vítima havia saído para tomar banho, quando teria sido abordada pelo suspeito, que a puxou pelo braço, e teria cometido a violência. A Justiça havia decretado sua prisão preventiva na quinta-feira.

Com cinco filhos e passagens pela polícia, Silva negou o estupro em depoimento. No entanto, a Vara Estadual do Juiz das Garantias considerou que havia indícios suficientes para mantê-lo preso, incluindo o depoimento da vítima e de seus familiares, que flagraram o suspeito despido com a adolescente.