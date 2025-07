Homem é assaltado e baleado na frente de UBS no bairro Da Paz

Manaus/AM - Um homem, identificado como Antônio Pereira Alves, de 52 anos, foi baleado ao ser vítima de assalto na madrugada desta quarta-feira (9), no Bairro da Paz, na zona centro-oeste. Populares registraram o momento de desespero em que o homem aparece sagrando no chão.

