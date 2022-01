Homem é arrancado de carro para ser executado em igarapé em Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi arrancado de um carro para ser assassinado na noite deste sábado (8), na Travessa Henoch Reis, do Bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Informações de testemunhas para a polícia dão conta de que um carro de cor branca chegou na frente de um igarapé e os ocupantes arrancaram a vítima do veículo e ordenaram que fosse em direção ao igarapé. Enquanto o homem caminhava, ele foi atingido com diversos tiros pelo corpo e caiu na água. Os criminosos fugiram e a vítima foi retirada ainda viva por moradores. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados, mas os agentes de saúde apenas constataram o óbito. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime, e o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde irá aguardar por reconhecimento de familiares.

Veja também Motociclistas perseguem e atiram nas costas de pedestre em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.