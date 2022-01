Homem que foi arrancado de carro e morto em igarapé é identificado em Manaus

Manaus/AM - O homem que foi arrancado de um carro e morto a tiros às margens de um igarapé no bairro Da Paz, no fim da noite desse sábado (8), foi identificado como Moacyr Teixeira da Silva, de 41 anos. Segundo a polícia, o homem foi executado com vários tiros e despencou nas águas. Ele foi levado à Travessa Henoch Reis em um carro branco e obrigado a andar de costas em direção ao igarapé por um grupo de criminosos. Enquanto andava, teve o corpo crivado de tiros. A Polícia Civil investiga a motivação e a autoria do crime, mas até o momento, ninguém foi preso.

Veja também Homem é arrancado de carro para ser executado em igarapé em Manaus

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.