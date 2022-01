Motociclistas perseguem e atiram nas costas de pedestre em Manaus

Manaus/AM - Salomão de Lima, de 31 anos, foi baleado na noite deste sábado (8), na Rua 4, do conjunto Vila Marinho, bairro da Compensa III, na Zona Oeste. Segundo informações, Salomão, que não era morador do bairro, estava caminhando em via pública quando percebeu que estava perseguido e começou a correr, os criminosos aceleraram a motocicleta em que estavam e atiraram em Salomão. As perfurações atingiram as nádegas e no ombro da vítima, que foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, onde segue internada. A Polícia Civil investiga a tentativa de homicídio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.