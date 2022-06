Homem é achado morto dentro de vala e amante acaba presa em Manaus

Contudo, o delegado afirma que o caso tem muitas pontas soltas e que será devidamente apurado. Tanto a mulher que estava na vala com o homem quanto a amiga vista no local foram encaminhadas à delegacia e devem ser ouvidas formalmente.

Além disso, testemunhas contaram que viram as duas mulheres tentando arrastar o corpo do homem da vala. Cícero explica que a causa da morte de Rosinaldo foi uma pancada na cabeça devido à queda.

“Em determinado horário elas vieram para, supostamente se dirigirem às suas residências. A mais nova foi para casa, enquanto essa que está toda suja de lama veio com ele para essa região. Segundo o que ela relatou, ela não se recorda do que aconteceu, ela já acordou com ele na vala, em óbito”.

