Drogas são incineradas no interior do Amazonas

Manaus/AM - A 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre realizou, na sexta-feira (24), a incineração de pacotes de pasta base, cocaína, maconha e maconha do tipo skunk e in natura. Ao todo, mais de cinco quilos de drogas foram incinerados.

De acordo com o investigador de polícia Ewerton de Alencar, gestor da unidade policial, a ação ocorreu em acordo com o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e com o Poder Judiciário, e, além disso, contou com a presença de membros da Vigilância Sanitária do município.

“Os entorpecentes foram apreendidos durante a Operação Divisa, deflagrada na terça-feira (21), que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos. O destino das drogas era o município de Porto Acre, no estado do Acre. A partir de lá, ia abastecer a cidade de Pauini (a 923 quilômetros de Manaus) e Boca do Acre”, informou o gestor.

Conforme o investigador, foram incinerados 210 pacotes de pasta base de cocaína, 13 pacotes de cocaína, quatro barras de maconha do tipo skunk, uma porção de maconha in natura (partes da planta) e 21 porções de maconha. Totalizando 5,9 quilos de entorpecentes”, detalhou Alencar.