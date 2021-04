Homem deforma com socos rosto de companheira em Manaus

A polícia iniciou as buscas e encontrou o suspeito, o levando para a Delegacia da Mulher do Parque Dez, onde foi, foi parar em uma das celas da unidade policial. Já a vítima, foi conduzida até o Hospital Platão Araújo onde foi medicada e liberada.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher estava vagando pela rua, fugindo do companheiro, quando abordou uma viatura da polícia informado que seu marido teria a agredido com vários socos no rosto, que provocou ferimentos nos olhos.

Manaus/AM - Jozimar da Silva, de 30 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (9), suspeito de deformar o rosto da própria companheira, uma de 25 anos. O crime aconteceu na rua 10 de Setembro, do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

