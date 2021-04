Veículos com restrições de roubo são recuperados em zonas de Manaus

Após realizarem consulta ao chassi do veículo, os policiais constataram que se tratava da moto modelo Honda CG 125 Fan KS, de cor preta e placa NOZ-0413 e que o veículo possuía restrição de roubo. A moto foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), onde foi entregue ao proprietário. Na zona norte, o BPTran deteve um homem de 23 anos e apreendeu uma moto roubada que ele conduzia, durante abordagem dentro de operação de trânsito na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus. Em consulta, os policiais constataram a restrição de roubo da motocicleta modelo Honda CG 125 FAN KS, de cor vermelha e placa OAC-0447. O indivíduo, que tinha duas passagens por roubo, foi encaminhado, juntamente com o veículo, para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Além das apreensões na zona norte, outros seis veículos foram recuperados nas zonas centro-sul, leste e oeste, sendo quatro motocicletas e dois carros. Motos • Honda CG 150 Titan EX, de cor preta – Placa NOS-1A64 • Honda CG 150 Fan ESDI, de cor preta – Placa NPA-1456 • Honda XRE 190, de cor verde – Placa PHI-9890 • Honda CG 160 Titan, de cor prata – Placa QZJ-4J97 Carros • Chevrolet Montana, de cor branca – Placa PHS-3C46 • Renault Duster, de cor branca – Placa PHM-6B87

No bairro Redenção, na zona centro-oeste, por volta das 23h55, a equipe policial da 17ª Cicom recuperou uma motocicleta com restrição de roubo na rua Carauari, após notar um indivíduo conduzindo o veículo sem placa, em atitude suspeita. Os policiais emitiram sinal sonoro, dando ordem de parada ao suspeito, que fugiu deixando a moto para trás.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.