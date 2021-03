Homem com tornozeleira eletrônica é preso vendendo drogas em Manaus

Conforme informações da Polícia Militar, a dupla estaria vendendo drogas em plena luz do dia. Com eles foram encontradas 31 porções de oxi. Também foi verificado que os dois já respondem na justiça por tráfico de drogas.

Manaus/AM - Dois homens foram presos, neste sábado (13), na rua Amazonino com a rua Pará, bairro São José, zona leste de Manaus. Um deles estava usando tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Eles são suspeitos de tráfico de drogas.

