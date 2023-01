Homem armado é preso ao tentar invadir casa para fugir da polícia no Amazonas

De acordo com policiais da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), por volta das 22h15, a equipe viu dois homens fugindo quando perceberam a aproximação da viatura. Conforme a polícia, um dos suspeitos foi preso tentando entrar em uma residência que estava com o portão aberto.

Manaus/AM - Um homem foi preso após tentar invadir uma casa, nesta terça-feira (03), para fugir da polícia, no bairro Geraldo Colares, município de Novo Aripuanã, zona Norte de Manaus. Ele estava armado com uma pistola.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.