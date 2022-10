Homem achado degolado e sem orelha em Manaus é identificado

O órgão foi encontrado perto do corpo e da faca usada no homicídio. A polícia recolheu a arma branca e encaminhou para perícia. Ela pode ajudar a identificar o autor do crime.

Eles saíram juntos e o homem não voltou mais para casa. Por volta das 5h, os parentes foram informados de que ele tinha sido encontrado próximo do igarapé no bairro Aparecida.

