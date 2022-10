Drogas e munições são encontradas no apartamento de homem morto com 40 tiros em Manaus

Manaus/AM – A polícia encontrou munições e muitas drogas no apartamento de Aluísio Albuquerque Neto, 24, assassinado com 40 tiros, na madrugada de hoje (10), dentro do condomínio Reserva da Cidade, no bairro de Flores, na zona centro-sul.

De acordo com a polícia, duas testemunhas que trabalham no local contaram que por volta de 4h, homens armados que em dois carros invadiram o condomínio.

Aluísio, o alvo, se preparava para fazer sua caminhada matinal quando se deparou com o grupo e correu para dentro do apartamento.

Ele foi perseguido e morto com 40 disparos dentro de um quarto do imóvel. Os autores do crime, fugiram logo em seguida.

Durante a perícia no apartamento, a polícia se surpreendeu ao encontrar munições de diversos calibres e uma grande porção de drogas, além de material para embalo e pesagem. Até um colete balístico foi achado no local. O caso segue sob investigação.