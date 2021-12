Grupo é preso suspeito de espalhar mais de R$ 100 mil em notas falsas em Manaus

Na quarta-feira, Josafá e Gabriel foram localizados no Jorge Teixeira e no Educandos, zonas Norte e Sul de Manaus. Nesta ocasião foram apreendidos R$ 10 mil e alguns produtos eletrônicos.

Na terça-feira, os policiais identificaram o paradeiro de dois suspeitos. Emanuel foi preso no bairro São José Operário, na zona Leste, e Antônio, no bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

Os indivíduos que participavam do esquema afirmaram que compravam os materiais para aplicar os golpes, com recursos do próprio crime, informando ainda que contavam com a participação de outros integrantes em Brasília, que faziam a postagem dos valores pelos correios.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular do 17º DIP, os indivíduos já estavam sendo investigados e durante o processo, constatou-se que eles recebiam e espalhavam notas falsas de dinheiro.

