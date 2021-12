Em 24h, polícia prende 16 pessoas e apreende R$ 12 mil no Amazonas

Manaus/AM - Nas últimas 24h desta quinta-feira (2) a Polícia Militar efetuou 16 prisões, sendo a maioria por tráfico de drogas, apreensão de mais de um quilo de drogas, duas armas de fogo e mais de R$ 12 mil em espécie em Manaus, e nos municípios de Humaitá e Maués.

A primeira prisão foi de um homem, de 37 anos, que foi preso no bairro Parque 10, zona centro-sul, com um quilo de cocaína, um aparelho celular e R$ 280 em espécie. No mesmo bairro, um homem de 22 anos também foi preso por tráfico. Ambos foram apresentados no 1° DIP.

No bairro Santa Etelvina, zona norte, um homem, de 25 anos, foi preso com uma motocicleta, de placa QZQ-7B67, com restrição de roubo, para praticar assaltos. Além do veículo, um revólver calibre 22 foi apreendido com o suspeito foi apresentado ao 6° DIP.

Em Maués, quatro mandados de prisão foram cumpridos. Um dos homens tentou escapar do cerco policial, mas foi capturado com mais de R$ 3 mil em espécie. Com outro infrator, foi encontrada uma arma de fogo calibre 36 e R$ 8,5 mil em espécie.