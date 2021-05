Grupo é preso com drogas avaliadas em R$ 225 mil em barco no Amazonas

De acordo com o relatório de ocorrência, o infrator entregou outros quatro homens que também estavam traficando drogas. Durante as buscas, os policiais militares localizaram cerca de oito quilos de pasta base de cocaína escondido nas bagagens.

Em conversa com os policiais, um dos homens admitiu estar transportando cinco quilos de drogas e disse que havia jogado o material ilícito para não ser preso. As equipes policiais resgataram a sacola, mas a droga foi para o fundo.

A apreensão representou prejuízo estimado em R$ 225 mil ao crime e ocorreu em um barco identificado como Voyage, que vinha de Tabatinga, na tríplice fronteira, com destino a Manaus. A abordagem aconteceu por volta das 14h30. Assim que pararam a embarcação, os policiais militares viram um dos passageiros jogando uma sacola no rio.

