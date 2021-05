Após chacina, Rocam prende homem enterrando armas no Mauazinho

Manaus/AM - Um dia após uma chacina que deixou 4 mortos, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam na tarde desta segunda-feira (10), um homem de 22 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na rua Bom Jesus, no bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 14h15, a equipe policial da Rocam realizava patrulhamento ostensivo em via pública, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Os policiais abordaram o suspeito e encontraram na cintura do homem um revólver calibre 38, com numeração suprimida e contendo duas munições do mesmo calibre.

Ao ser questionado sobre a origem do armamento, informou aos policiais que estava indo enterrar e que já havia deixado outra arma de fogo no terreno atrás de uma escola. Ao chegar nesse local foi encontrado uma pistola calibre 22 e duas munições intactas.



Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais previstos em lei.