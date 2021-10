Grupo é preso após matar rival e trocar tiros com a polícia em Manaus

Os policiais realizavam patrulhamento quando receberam denúncia relatando que suspeitos haviam supostamente cometido um homicídio, às 6 horas da manhã, no bairro Jorge Teixeira 4. Eles estariam em um beco no final da rua, no mesmo bairro. As equipes foram ao local, porém os suspeitos fugiram, alguns efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos militares sendo necessário revidar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.