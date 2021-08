Grupo criminoso é preso com submetralhadora, munições e drogas no Amazonas

Manaus/AM - Cinco homens foram presos, nesta terça-feira (10), no município de Iranduba, interior do Amazonas. Eles estavam com um arsenal, sendo uma submetralhadora calibre 9 milímetros, uma pistola calibre 40, uma escopeta, uma espingarda, dois revólveres, 91 munições, porções de maconha e cocaína, além de radiocomunicadores e balança de precisão.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido durante a operação. Os envolvidos foram flagranteados e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e, também, serão investigados por homicídios registrados em Iranduba.

De acordo com o capitão Fabrício Almeida, as primeiras pistas sobre a atuação foram repassadas por meio de denúncia anônima pelo 181, o disque-denúncia da SSP-AM. “Conseguimos chegar ao local em que, segundo as denúncias, é grande o comércio de drogas. Lá prendemos quatro homens, uma mulher e apreendemos o adolescente”, enfatizou.

Alguns dos armamentos apreendidos apresentavam indícios de modificações artesanais. “Temos armas aqui que foram modificadas por eles para ter mais poder de fogo. Aqui no município de Iranduba tem havido algumas ocorrências que envolvem brigas de criminosos de facções rivais, mas nossas ações policiais estão combatendo isso e vem efetuando muitas prisões”, pontuou o capitão da Polícia Militar, que é integrante da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (SEAOP).

A operação policial ocorreu de forma integrada com a 8ª Companhia de Polícia Militar de Iranduba. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e encaminhados para a Delegacia Interativa de Polícia Civil, onde os procedimentos foram registrados.