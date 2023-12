Genro é preso suspeito de matar sogra encontrada em camburão em Manaus

A motivação do crime ainda está sob investigação, assim como a autoria do crime atribuída o genro.

Maria Leila foi encontrada nua e amordaçada, dentro de um barril no Ramal da Gisele, no bairro Distrito Industrial, na zona leste, por volta das 14h. O corpo já estava em avançado estado de decomposição e foi achado por um catador de recicláveis.

Conforme informações repassadas no local, o indivíduo foi apontado como o principal suspeito do assassinato da sogra. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e o filho de Leila, que fez o Boletim de Ocorrência (B.O), foi informado sobre a prisão.

