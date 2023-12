Garota de 12 anos morre afogada após dizer para família que iria para igreja em Manaus

De acordo com boletim de ocorrência, um familiar da garota disse que ela saiu de casa afirmando que iria para uma igreja, participar de um evento religioso, no entanto, desviou o caminho e foi tomar banho de rio próximo a Ponte Rio Negro com algumas amigas.

Manaus/AM - Uma menina identificada como maria Luisa da Silva, de 12 anos, morreu afogada neste sábado (23), após se afogar no Rio Negro, nas proximidades do bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

