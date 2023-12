Dez pessoas são presas e 350 quilos de drogas são apreendidas no Amazonas

Ao terem seguido com a revista, as equipes localizaram três motocicletas e nove celulares. Todos os suspeitos foram encaminhados ao 77° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A primeira apreensão foi registrada por volta das 10h, nas proximidades do Parque Nacional de Anavilhanas, no Rio Negro. O suspeito estava em uma embarcação oriunda de Barcelos e, durante a fiscalização, a cadela de faro para narcóticos Luana indicou que dentro de uma mala havia drogas.

Manaus/AM - Em menos de uma hora, dez homens foram presos em duas abordagens distintas realizadas pelas equipes da Polícia Militar, durante a operação Hórus/Fronteira Mais Segura desencadeada na Base Fluvial Tiradentes, em Novo Airão, interior do Amazonas. Ao todo, com a prisão dos suspeitos, as Forças de Segurança do Amazonas interceptaram mais de 350 kg de maconha do tipo skunk.

