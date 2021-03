Funcionário Público é preso por estelionato no Amazonas

Ainda conforme a autoridade policial, o impostor estipulou que a vítima pagasse o valor da suposta multa até terça-feira (09), mas ela foi à delegacia e realizou a denúncia. Sendo assim, as equipes policiais foram à casa dele e, durante campana, conseguiram flagrar ele no momento em que ele recebia o dinheiro.

“Sem desconfiar que se tratava de um golpe, a vítima entregou o valor correspondente a R$ 2,3 mil ao indivíduo. E já no dia 8 de março, o homem procurou novamente a mulher para informar que ela deveria pagar uma multa no valor de R$ 750, por ter sacado o benefício da mãe, foi quando a vítima procurou a delegacia e realizou a denúncia”, relatou Sabino.

De acordo com o delegado Caio Bruno Sabino, titular da unidade policial, o homem procurou a vítima no dia 2 de março deste ano, se passando por oficial de Justiça, supostamente a pedido do juiz ‘João Cirelli Medeiros’, alegando que a mesma teria que devolver o dinheiro do valor da aposentadoria da própria mãe, que faleceu em 20 de janeiro.

Manaus/AM - Um funcionário público municipal, de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 69ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Guajará, por volta das 14h40, pelos crimes de usurpação de função pública e estelionato praticado contra uma mulher de 49 anos, ocorrido no bairro Floresta, naquele município.

